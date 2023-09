PNRR, avviso per individuare scuole polo per iniziative di formazione sul digitale per studenti e docenti: scadenza 12 settembre

PNRR, avviso per individuare scuole polo per iniziative di formazione sul digitale...

Il Ministero ha pubblicato un avviso del 4 setteMbre per l’individuazione di poli nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la diffusione dell’innovazione didattica e digitale attraverso la realizzazione di iniziative nazionali di formazione per studenti e docenti, mirate al rafforzamento delle competenze digitali e di innovazione, di documentazione e diffusione territoriale delle esperienze didattiche e progettuali maturate nell’ambito del PNRR, di orientamento e di scambio e disseminazione delle buone pratiche e metodologie innovative.

La procedura si articola in due fasi:

a) una prima fase di preselezione con la costituzione di un elenco delle scuole quali poli di formazione per la diffusione dell’innovazione didattica e digitale, tramite presentazione di una manifestazione di interesse e valutazione circa il possesso dei requisiti;

b) una seconda fase di presentazione del progetto esecutivo per la realizzazione delle iniziative nazionali di formazione e disseminazione delle pratiche didattiche e digitali, strategiche e innovative, su larga scala, da parte delle istituzioni scolastiche inserite nell’elenco, che saranno finanziate, nel limite delle risorse effettivamente disponibili.

Il target di livello europeo associato all’intervento nel suo complesso prevede di formare entro il 31 dicembre 2024 un numero pari ad almeno 650.000 unità di personale scolastico (dirigenti scolastici, DSGA, docenti, personale ATA).

Possono partecipare al presente Avviso le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione, appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. Ciascuna istituzione scolastica può presentare una sola manifestazione di interesse.

Le istituzioni scolastiche che intendono presentare la propria manifestazione di interesse devono inoltrarla entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 12 settembre 2023, accedendo alla piattaforma “Futura PNRR-Gestione Progetti”.

