PNRR Competenze STEM e Formazione sulla transizione digitale, nuovo cronoprogramma: aggiudicazione entro il 30 novembre e stipula dei contratti entro il 31 dicembre

Dopo la proroga per il Piano Scuola 4.0, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha finalmente disposto termini più dilatati anche per altri due avvisi nell’ambito del PNRR: DM 65/2024 (Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali) e DM 66/2024 (Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole).

L’Unità di Missione ha così preso atto delle difficoltà per le sucole di rispettare le scadenze inizialmente previste dal cronoprogramma.

Le scadenze aggiornate sono dunque il 30 novembre 2024 (alle ore 12) per l’aggiudicazione delle procedure di affidamento dei servizi, mentre per la stipula dei contratti c’è tempo fino al 31 dicembre 2024.

“Si sottolinea ancora una volta – evidenzia la FLC CGIL – che tali scadenze non sono presenti nelle indicazioni operative che invece fissano a maggio 2025 la fine progettualità per entrambe le misure. Nonostante la proroga, in ogni caso, al 31 dicembre 2024 si affollano altre scadenze previste dal PNRR (DM 170/2022 divari territoriali. Scuola 4.0 e Animatore digitale) che lasciano inalterato l’affanno delle scuole“.

LA NOTA