Pnrr e rigenerazione scuola: è possibile una didattica dell’ecologia e della sostenibilità? – La Tecnica della Scuola a Didacta – RIVEDI LA DIRETTA

Che cos’è la didattica dell’ecologia e come promuoverla in classe? Quali spunti per favorire comportamenti ecosostenibili nelle scuole? In cosa consiste il Piano di rigenerazione scuola del MI? Ne parliamo all’evento di Didacta Sicilia con la dirigente scolastica ed esperta di didattica Anna Maria Di Falco.

In che modo il Pnrr guiderà le scuole verso una nuova visione in tema ambientale? Favorendo una progettazione educativo-didattica orientata ai principi della sostenibilità e della responsabilizzazione ecologica.

La “rigenerazione” della scuola a cui rimanda il Piano riguarda, nello specifico, i saperi, i comportamenti, le infrastrutture e le opportunità. Una visione, insomma, funzionale a un ripensamento radicale della nostra scuola, nello sfondo e su sollecitazione delle enormi sfide che l’umanità è sempre più radicalmente e urgentemente chiamata ad affrontare.

Cosa chiederemo alla nostra esperta

Che cos’è il piano di rigenerazione scuola? È possibile una didattica dell’ecologia e della sostenibilità? Quali esempi di progettazione educativa orientata all’ambiente? Quale ruolo hanno i patti educativi di comunità nell’approccio ecologico? Quali scadenze per le scuole? Quali opportunità dal Pnrr?

Alcuni nuclei tematici dell’incontro