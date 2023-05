PNRR, firmati tre decreti attuativi sugli ITS, Valditara: “Costruire filiera formativa che dia ai giovani la possibilità di realizzare i propri talenti”

Nell’ambito delle riforme previste dal PNRR (Missione 4 – componente 1 – investimento 1.5), grazie a un’intensa attività di confronto animata da spirito di collaborazione e identità di intenti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome hanno raggiunto l’intesa sui primi tre decreti attuativi della legge 99/22 sul sistema terziario dell’Istruzione tecnica superiore, in tema di Commissioni d’esame, di Statuto e di Comitato nazionale, che il Ministro Giuseppe Valditara ha già firmato.

Inoltre, sempre in seno allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria previsto dal PNRR, il Ministro Valditara ha firmato un decreto di riparto di risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori “ITS Academy” di nuova costituzione che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell’anno 2022. Si tratta dell’erogazione di 27.600.000 euro per i laboratori di 14 Fondazioni ITS di nuova costituzione. Questa assegnazione fa parte dell’investimento massimo di 50 milioni stabilito dal DM n. 310 del 2022, che prevede “il riparto di ulteriori risorse tra le altre fondazioni ITS che abbiano attivato almeno un percorso formativo a partire dall’anno 2022 o successivamente, e comunque entro la data di adozione dell’ulteriore decreto di riparto, ai fini del rispetto di target e milestone del PNRR”.

“Intendiamo costruire una filiera formativa che dia ai giovani la possibilità di realizzare i propri talenti rafforzando il collegamento tra offerta formativa e il mondo produttivo”, ha dichiarato il Ministro.

Nello specifico dei tre decreti: