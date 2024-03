PNRR, Intelligenza Artificiale e tanta musica C&C Apple Premium Partner porta l’innovazione a Fiera Didacta Italia

È cominciato il conto alla rovescia per la settima edizione di Fiera Didacta Italia, in programma a Firenze dal 20 al 22 marzo 2024.

Tanta innovazione nel padiglione di C&C Apple Premium Partner, azienda leader in Europa nella fornitura di dispositivi e servizi a supporto della didattica per scuole di ogni ordine e grado, che quest’anno sarà presente con uno stand di oltre 300 mq. A Fortezza da Basso, nello stand K15 del Padiglione Spadolini Inferiore, il team Edu di C&C animerà la tre giorni di fiera con i suoi 70 eventi distribuiti nelle sue tre sale workshop, per un totale di oltre 80 ore di formazione.

Tanto spazio anche all’esposizione delle nuove soluzioni per la realizzazione delle Classi e dei laboratori di ultima generazione: grazie alla presenza dei suoi oltre 20 partner internazionali e, insieme ai suoi Teacher, C&C mostrerà come sia possibile realizzare progetti educativi interdisciplinari innovativi, efficaci ed estremamente attrattivi per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Nello stand di C&C non mancheranno le sorprese, in questa edizione che si preannuncia interessante e partecipata anche grazie alle novità legate alla nuova area “Musica e suono” presente in fiera, che troverà riscontro nello stand di C&C. Qui, infatti, sarà possibile testare strumenti e tecnologie utili nell’insegnamento della musica e a supporto delle altre discipline scolastiche.

Sempre attualissima e presente l’Intelligenza Artificiale, ogni giorno più centrale nei dibattiti di attualità, e i modi in cui le nuove tecnologie possono coadiuvare i tentativi di raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030. A fianco ad essa, in fiera C&C porterà tutte le soluzioni e app per gestire la tecnologia in aula, coding, ecosostenibilità, creatività, realtà virtuale e robotica.

Lo stand di C&C sarà anche spazio di confronto e formazione sul PNRR con esperti del settore per chiarire le norme, approfondire i regolamenti e promuovere lo scambio di buone pratiche.

ISCRIVITI AI WORKSHOP IN FIERA CLICCANDO SU QUESTO LINK: https://bit.ly/cec-didacta24

“Riteniamo che l’appuntamento con Didacta sia ormai imprenscindibile poiché rappresenta una eccellente occasione di confronto e una opportunità sia per le aziende che espongono sia per i visitatori, per contribuire al miglioramento del sistema educativo italiano – dichiara Joshua Miolli, Education Business Manager – Nel nostro stand offriremo la possibilità di esplorare i materiali tecnologici innovativi di ultimissima generazione e di conoscere tutte quelle soluzioni che fino a qualche anno non erano nemmeno lontanamente immaginabili nel campo dell’istruzione. Il nostro obiettivo è sempre stato e resta quello di affiancare le scuole e supportarle attivamente insieme ai nostri Teacher nel processo di creazione di progetti educativi innovativi. Questi progetti non si limitano solo alla fornitura di prodotti ma mirano anche a mettere a disposizione risorse utili per insegnanti e studenti, il cui coinvolgimento è cruciale per garantire il successo e l’efficacia delle soluzioni proposte”.

