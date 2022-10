PNRR, Orientamento attivo nella transizione scuola-università: previsti corsi per studenti degli ultimi tre anni delle superiori

PNRR, Orientamento attivo nella transizione scuola-università: previsti corsi per studenti degli ultimi...

In attuazione dell’investimento 1.6, Missione 4, del PNRR, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha adottato il D.M. 3 agosto 2022, n. 934 e il D.D.G 22 settembre 2022, n. 1452.

Il primo concerne i criteri di riparto delle risorse e le modalità di attuazione dei progetti relativi al “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” nell’ambito del PNRR, il secondo si riferisce al riparto delle risorse attribuibili a ciascuna Istituzione universitaria e AFAM soggetto attuatore dell’intervento avente sede legale rispettivamente nelle macro ripartizioni Sud e Isole e Centro Nord per l’anno scolastico 2022/2023 per l’organizzazione di corsi relativi ai progetti in questione.

I corsi di orientamento saranno indirizzati agli studenti degli ultimi tre anni delle Scuole secondarie di secondo grado supportati nella scelta degli studi futuri.

I soggetti attuatori saranno sia gli Atenei e le Istituzioni AFAM, che organizzeranno i corsi sulla base di accordi che sottoscriveranno con gli Istituti scolastici.

I percorsi di orientamento avranno la durata di 15 ore, con modalità curricolare o extracurricolare e per almeno 2/3 in presenza.

Sarà possibile coinvolgere le insegnanti e gli insegnanti della scuola secondaria superiore, in modo che, successivamente, l’orientamento possa continuare a essere impartito da personale interno alle scuole superiori. L’organizzazione dei corsi favorisce e promuove la partecipazione degli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento e la parità di genere.

Al termine dei corsi, sulla base della partecipazione ad almeno il 70% delle ore del percorso, sarà rilasciato all’alunno un apposito attestato di frequenza.