Scienze della formazione primaria, il 13 settembre la prova di ammissione: 80 quesiti in 150 minuti

Con Decreto Ministeriale n. 1114 del 31 luglio 2024 il ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, ha definito le modalità e i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) relativamente all’anno accademico 2024/2025.

La prova si svolgerà il 13 settembre 2024, alle ore 11, e sarà predisposta da ciascuna università.

Consisterà nella soluzione di 80 quesiti con 4 opzioni di risposta di cui una sola quella corretta.

Nel dettaglio, i candidati dovranno cimentarsi in 40 domande di competenza linguistica e ragionamento logico, 20 di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, 20 di cultura matematico-scientifica.

I candidati avranno a disposizione 150 minuti per lo svolgimento della prova. Un punto sarà attribuito per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta omessa o non corretta. Il punteggio minimo per accedere alla graduatoria è di 55/80.

Saranno i singoli atenei a indicare nei bandi di concorso i posti disponibili per le immatricolazioni.

Altre Università con accesso programmato

Per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria erogati in lingua inglese, le prove di selezione sono invece previste martedì 17 settembre 2024.

Mentre per i Corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie i test di ammissione in lingua italiana sono fissati venerdì 27 settembre 2024, quelli in inglese il 30 settembre 2024.

La prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto è definita da ciascun Ateneo nel proprio bando e dovrà tenersi entro il 30 settembre 2024.