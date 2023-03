Pnrr Scuola 4.0 a Didacta 2023, Giuliani: “Guardare oltre gli acquisti per non fare errori come nel caso dei banchi a rotelle”- PODCAST

Intervenuto a Radio Cusano Campus Alessandro Giuliani, direttore della Tecnica della Scuola, si è occupato di alcuni temi scottanti in materia di scuola.

ASCOLTA IL PODCAST

Interesse cresciuto

Il nostro direttore ha commentato l’esperienza alla Fiera Didacta Italia, che è stato un ottimo momento di incontro per addetti ai lavori a proposito delle nuove tecnologie a scuola: “Tutto è andato oltre ogni aspettativa, i numeri sono stati molto importanti, i visitatori sono stati circa 3 volte rispetto all’ultima edizione. Il motivo? C’è molto interesse per la gestione dei fondi del Pnrr, stano arrivando circa 2 miliardi dall’Europa da spendere proprio nelle nuove tecnologie. Didacta ha fornito così indicazioni ai docenti e ai dirigenti e al loro staff, accorsi non solo per formazione personale ma proprio per tradurre in pratica i momenti di apprendimento. L’organizzazione è stata ideale. Dal punto di vista delle tecnologie abbiamo toccato con mano le possibilità, come il metaverso e la realtà aumentata. Queste, al di là della novità, contengono anche dei limiti con cui bisogna convivere e poi occorre superare. Al momento non c’è un’offerta formativa di contenuti da applicare a tutte le discipline. Ben vengano le innovazioni, le scuole si stanno attrezzando, ma è bene sapere che al momento è tutto in work in progress”.

Docenti e dirigenti presenti sono stati davvero molti: “Abbiamo incontrati moltissimi docenti e dirigenti, i non addetti ai lavori erano una minima parte, circa il 10%. Ben 15mila persone hanno assistito ad almeno un seminario. Molto affollata anche l’inaugurazione. Ci si proietta alla prossima edizione siciliana, che si terrà a Catania dopo l’estate”, ha detto Giuliani.

Quest’ultimo ha individuato un elemento che, forse, si potrebbe aggiungere all’appuntamento fieristico nel futuro: “Sicuramente non mancavano le novità tecnologiche. Magari servirebbe avere dei referenti per la gestione delle risorse e della manutenzione. Ecco, guarderei un po’ oltre l’acquisto senza commettere l’errore, facendo un esempio eclatante, con i dirigenti con i banchi a rotelle, comprati magari per spirito di emulazione, poi finiti accatastati. Non possiamo permetterci di ripetere questi errori. Credo che una grande fiera come Didacta possa dare indicazioni di questo genere”.

“Così non si va da nessuna parte”

Infine il nostro direttore ha parlato dell’annoso problema dei docenti precari, spiegando quali sono le prospettive per il prossimo futuro: “Con le attuali regole non si va da nessuna parte. Da alcuni anni viene approvato un piano di immissioni in ruolo molto corposo ma poi se ne realizza meno della metà. Gli aspiranti docenti ci sono ma il meccanismo troppo burocratizzato. Siamo in attesa del via da parte della Commissione Europea. Trovarci di nuovo in questa situazione era evitabile. C’è in programma l’assunzione di circa 70mila docenti entro la fine del 2024 ma questa non è la soluzione perché poi manca un’organizzazione che porta a immettere in ruolo così tanti insegnanti”, ha concluso Alessandro Giuliani.

La Tecnica della Scuola presente a Didacta

La Tecnica della Scuola, attiva nel campo dell’informazione scolastica da oltre 70 anni, dopo il successo di Fiera Didacta Sicilia, è stata presente per la prima volta alla Fiera Didacta Italia allo stand C27 (padiglione Cavaniglia), nella sezione dedicata all’editoria e alla stampa di settore.

L’obiettivo è stato quello di riflettere sulle novità relative alla formazione dei docenti e degli studenti come l’Intelligenza Artificiale, Chat Gpt, il Metaverso, le materie Stem, Scuola 4.0 e la Robotica Educativa: insomma, tutti elementi della scuola del futuro.

Le attività della Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Italia, in duplice qualità di testata giornalistica e di ente di formazione accreditato dal Mim, sono state molteplici, da interviste itineranti a momenti di approfondimento con formatori ed esperti sui temi più disparati.