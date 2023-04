Pnrr Scuola 4.0: scuola e digitale, come avverrà la rigenerazione degli istituti grazie agli investimenti

Come sarà la scuola del futuro? Sicuramente negli istituti scolastici ci saranno novità relative all’uso del digitale, tra laboratori, classi rinnovate, nuovi modi di fare didattica: come devono docenti e dirigenti scolastici prepararsi all’avvento di questa trasformazione? VAI AL CORSO GRATUITO

Le azioni connesse al PNRR Scuola 4.0 costituiscono l’occasione per tutta la comunità scolastica di ripensarsi come ecosistema capace di rinnovare il proprio approccio didattico e la propria organizzazione curricolare ed extracurricolare sino a divenire una innovativa comunità di pratica, un intellettuale sociale capace di animare la comunità educativa territoriale.

Il digitale, che costituisce il cuore dell’investimento Scuola 4.0 del PNRR, è tuttavia obbligatoriamente connesso alla rigenerazione della scuola implicando innovativi approcci didattici, nuovi processi organizzativi, percorsi valutativi, modalità di interazione con il territorio. Il digitale diventa punto di partenza per rinnovare alla radice la didattica, i processi organizzativi, i percorsi valutativi, le modalità di interazione con il territorio. Per questo motivo il percorso è rivolto a tutto il personale della scuola chiamato a realizzare una vera rigenerazione della comunità scolastica e dell’offerta formativa.

Il corso

Su questi argomenti il corso gratuito PNRR Scuola 4.0: ambienti innovativi e nuovi approcci alla didattica, in programma per il 17 aprile, a cura di Alessandro Catellani, Stefania Mazza, Aluisi Tosolini.

Il progetto Next Generation Schools

Per gli istituti scolastici interessati, sono disponibili i percorsi formativi Next Generation Classrooms e Next Generation Labs e il percorso di accompagnamento e supporto personalizzato Accompagnamento, co-progettazione e consulenza personalizzata per gli spazi della scuola nell’ambito del progetto Next Generation Schools in collaborazione con Casco Learning.

Il percorso può essere finanziato con le risorse dei progetti di cui alla Missione 4, Componente 1, investimento 2.1 del PNRR relativo a “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”.

