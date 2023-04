Pnrr: seminario residenziale in una scuola di Tropea organizzato dal Mim su materie Steam e inclusione di alunni disabili

L’IIS “P. Galluppi” di Tropea (VV), Scuola Polo Nazionale PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), organizza, nei giorni 2, 3 e 4 maggio 2023, un seminario residenziale, in collaborazione con la Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, l’Unità di Missione per il PNRR e il Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Le due fasi

I seminari sono organizzati in due diverse fasi: la prima, “Formare al futuro con le STEAM”, punta a evidenziare l’importanza delle discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) nei diversi percorsi e gradi di scuola. L’incontro sarà occasione per fare il punto con i dirigenti scolastici sugli aspetti più salienti della gestione e dell’organizzazione e con i docenti su quelli didattici e metodologici integrati con le nuove tecnologie, approfondendo i temi con lo staff di esperti del Comitato Tecnico Scientifico ministeriale del PNSD.

La seconda fase, “PNRR – MISSIONE 4 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione per la riduzione di divari attraverso la corresponsabilità territoriale”, riferita alla disabilità per i disturbi dello spettro autistico, approfondirà l’utilità della tecnologia applicata alla didattica speciale ma anche la necessità di corresponsabilità tra tutti gli stakeholders del territorio, al fine di offrire, con il servizio di uno Sportello per l’Autismo da attivare presso l’istituzione scolastica, un efficace strumento che soddisfi i bisogni di formazione delle persone con disturbi dello spettro autistico durante l’età scolare, rimuovendo gli ostacoli che s’interpongono tra la persona autistica e uno stile di vita quanto più possibile autonomo.

Ai seminari sarà presente l’Ing. Alessandro Musumeci della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la partecipazione dei Direttori Generali di competenza e di esperti ministeriali in materia di STEAM e Disabilità. Nella giornata del 4 maggio, i lavori saranno conclusi dall’intervento della Sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti.

I seminari potranno essere seguiti in diretta streaming. Iscrizioni su Scuola Futura, percorso ID 116133 (Fase 1) e 116140 (Fase 2).

Il progetto Next Generation Schools

Per gli istituti scolastici interessati, sono disponibili i percorsi formativi organizzati dalla Tecnica della Scuola Next Generation Classrooms e Next Generation Labs e il percorso di accompagnamento e supporto personalizzato Accompagnamento, co-progettazione e consulenza personalizzata per gli spazi della scuola nell’ambito del progetto Next Generation Schools in collaborazione con Casco Learning.

Il percorso si rivolge in primo luogo ai dirigenti scolastici, al loro staff, ai docenti e al personale tecnico e amministrativo chiamati a progettare e realizzare in ogni singola scuola gli interventi connessi al PNRR, (Investimento 3.2: Scuola 4.0 – scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori, Framework Next Generation Classrooms (tutte le istituzioni scolastiche) & Framework Next Generation Labs (solo scuole secondarie di Secondo Grado).

Il team multidisciplinare di formatori e consulenti è composto da Aluisi Tosolini, Alessandro Catellani, Daniele Khalousi, Marcello Scaravella, Federico Dibennardo, Michelle Mazzotti, Stefano Manici, Stefania Mazza, Carlotta Pizzi e Enrico Carosio.

La scuola può richiedere il percorso completo o i singoli moduli al link sottostante.