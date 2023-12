PNRR STEM e Nuovi Linguaggi, in arrivo la proroga ai primi di febbraio: resoconto dell’incontro MIM-Sindacati

Sarà prorogata dal 15 dicembre ai primi di febbraio la chiusura della piattaforma per la progettazione relativa all’avviso del 15 novembre scorso, concernente il potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche, emanato nell’ambito del PNRR.

Ne dà notizia la FLC CGIL, che propone un resoconto dell’incontro che si è svolto nel pomeriggio del 6 dicembre tra le organizzazioni sindacali e il Capo di Gabinetto, prof. Giuseppe Recinto, sulle problematiche relative al PNRR.

Il Sindacato ha anche chiesto e ottenuto l’attivazione di un tavolo permanente di confronto sullo stato di attuazione delle misure.

Con l’occasione, la segretaria generale della FLC CGIL ha sollecitato anche una proroga per la scadenza del 19 gennaio 2023 per i progetti relativi all’Agenda Sud.

Come si evince dal documento che è stato inviato all’amministrazione, nel denunciare l’eccessivo carico di lavoro che si è riversato su tutto il personale scolastico, in un periodo come questo già di per sé pieno di altre scadenze come il programma annuale, la FLC CGIL ha avanzato anche una richiesta di chiarimenti urgenti sulla formazione che il personale docente è chiamato ad effettuare per effetto delle misure previste in considerazione della remunerazione delle ore di formazione ulteriori rispetto a quelle programmate nel PTOF. La segretaria generale della FLC CGIL ha su questo punto ribadito la necessità di un investimento aggiuntivo per retribuire le ore eccedenti la formazione, anche considerate le novità introdotte dall’ipotesi di CNNL 2019/2021 sottoscritta il 14 luglio scorso.

Infine, il Sindacato ha richiesto un tavolo sull’applicazione del Codice degli appalti nelle scuole.

L’amministrazione ha annunciato due webinar per l’11 e il 14 dicembre sulle misure attuative e progettuali dell’avviso STEM e Nuovi Linguaggi.