Scarpe Travolta Sanremo, presentato esposto a Agcom e Antitrust: come parlare dei diritti dei consumatori in classe?

Da giorno 7 febbraio non si parla d’altro, il caso dell’attore statunitense John Travolta è letteralmente sulla bocca di tutti. Travolta, ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, è apparso con ai piedi delle scarpe, di cui è testimonial, con il logo in bella vista

Secondo molti, si tratta a tutti gli effetti di pubblicità occulta: come riporta Il Fatto Quotidiano, il conduttore Amadeus avrebbe pronunciato anche lo slogan dell’azienda produttrice di scarpe. Inoltre sono emerse mail in cui l’azienda parlava ai rivenditori della campagna media prevista per il lancio delle scarpe. La pubblicità, però, non sarebbe stata segnalata a dovere ai telespettatori.

Caso scarpe Travolta, il comunicato Codacons

Come riporta Adnkronos, il Codacons ha presentato un esposto ad Agcom e Antitrust affinché aprano una formale indagine sulle calzature dell’attore. “L’attore risulterebbe infatti essere legato da rapporti commerciali all’azienda di calzature U-Power, e, nel corso del suo intervento al Festival, avrebbe indossato un modello di scarpe del marchio di cui è testimonial, scarpe più volte riprese in primo piano dalle telecamere Rai”.

“Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, inoltre, l’attore avrebbe ricevuto un compenso da 1 milione di euro dall’azienda per salire sul palco dell’Ariston. Denaro che si aggiunge all’esorbitante cachet da 200mila euro che la Rai, stando a quanto pubblicato da Adnkronos, avrebbe riconosciuto a John Travolta, peraltro per un siparietto ridicolo e di dubbio gusto, bocciato da pubblico e critica”, questo quanto affermato dall’associazione.

Ma come parlare di questi temi in classe? Cosa dovrebbero sapere gli studenti in merito a pubblicità occulta e diritti dei consumatori?

Il concorso a premi: in palio un iPhone e un viaggio d’istruzione

Grazie al concorso “#convienesaperlo (anche a scuola) 2.0” dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), anche nota come Antitrust, gli alunni delle scuole secondarie potranno intraprendere un percorso utile e divertente, alla scoperta dei principali diritti garantiti dal Codice del Consumo. Perché l’acquisto di beni e servizi è qualcosa che riguarda tutti, anche i più giovani.

Partecipare è semplice: gli studenti devono infatti giocare a #convienesaperlo Quiz Game”, il webgame collegato al concorso sviluppato in collaborazione con Skuola.net. Prima però devono prepararsi.

Il kit per i docenti

Qui entrano in gioco i docenti, che potranno trovare sul sito dell’AGCM dedicato all’iniziativa una serie di approfondimenti per trasformare i diritti dei consumatori in attività didattiche.

I vantaggi non sono solo relativi all’apprendimento. Sono infatti previsti premi per gli studenti meglio classificati e voucher per acquisti tecnologici fino a 1.500 euro per le scuole. Inoltre la classe degli studenti premiati, insieme ad un’altra a scelta dello stesso istituto, potrà usufruire di un viaggio di istruzione per partecipare a un evento educational organizzato dall’AGCM durante il quale avverrà la premiazione.

Lo scorso anno il format ha avuto un grande successo: oltre 1.000 studenti hanno preso parte alla competizione nazionale che ha visto sfidarsi i migliori conoscitori dei diritti dei consumatori in Italia.

“#convienesaperlo (anche a scuola) 2.0”: per partecipare c’è tempo fino al 15 marzo 2024

Essere a conoscenza di quali siano i diritti dei cittadini sul tema e, soprattutto, di quali mezzi abbiamo per tutelarci, è fondamentale per diventare adulti in un mondo in cui gli scambi commerciali, sia virtuali sia fisici, sono sempre più frequenti e accessibili.

Educare i ragazzi attraverso il gioco è quindi l’obiettivo del webgame che si trova su Skuola.net (https://convienesaperlo.skuola.net/), aperto agli studenti di scuole medie e superiori pubbliche e private paritarie, che potranno competere in una classifica riservata ai parigrado fino al 15 marzo 2024.

Giocando si può imparare a far valere i propri diritti di acquirente e capire meglio quale sia il ruolo dell’AGCM nel combatterne le violazioni.

Il videogioco dà la possibilità di svolgere tre tipi di attività:

Impara : per prepararsi sui diritti dei consumatori attraverso flash card, che rimandano al sito #convienesaperlo per approfondimenti;

: per prepararsi sui diritti dei consumatori attraverso flash card, che rimandano al sito #convienesaperlo per approfondimenti; Allenati : per esercitarsi nel gioco attraverso tre domande di esempio, senza limiti di tentativi, prima della sessione di gioco vera e propria;

: per esercitarsi nel gioco attraverso tre domande di esempio, senza limiti di tentativi, prima della sessione di gioco vera e propria; Partecipa: per iniziare una vera e propria sessione di gioco, dopo essersi registrati.

Cliccando su “Partecipa” si inizia, quindi, la partita, che prevede cinque livelli di difficoltà crescente. Per completare ogni livello, occorre rispondere a sette domande sui diritti della campagna #convienesaperlo e sulle funzioni dell’AGCM.

A disposizione dei concorrenti anche alcuni aiuti, per un massimo di tre per livello. Giocando si accumula un punteggio, collegato al numero di risposte esatte fornite, su cui influirà anche il tempo di risposta e la partecipazione ai “Domandoni”, cioè quesiti bonus, di cui si riceverà comunicazione via mail, che permettono di guadagnare punti extra, una volta completati tutti i livelli.

“#convienesaperlo (anche a scuola) 2.0”, in palio un iPhone 15 per il primo classificato e 1.500 euro per la sua scuola

Rispondendo correttamente alle domande di #convienesaperlo Quiz Game, si potrà accedere alla classifica di pertinenza, una per le scuole secondarie di primo grado e una per le secondarie di secondo grado, e gareggiare per i premi in palio:

1 iPhone 15 per il primo studente classificato di ognuna delle graduatorie;

per il primo studente classificato di ognuna delle graduatorie; 1 voucher per acquisti tecnologici del valore di 1.500 euro per la scuola del primo studente classificato di ognuna delle graduatorie;

per la scuola del primo studente classificato di ognuna delle graduatorie; 1 voucher per acquisti tecnologici del valore di 1.000 euro per la scuola del secondo studente classificato di ognuna delle graduatorie;

per la scuola del secondo studente classificato di ognuna delle graduatorie; 1 voucher per acquisti tecnologici del valore di 500 euro per la scuola del terzo studente classificato di ognuna delle graduatorie.

I vincitori di ciascuna delle due classifiche garantiranno inoltre ai propri compagni di classe – insieme a quelli di un’altra classe a scelta dell’istituto – la possibilità di poter partecipare ad un viaggio di istruzione: l’Autorità organizzerà a Roma un evento formativo nel corso del quale avverrà anche la premiazione.

I diritti dei consumatori tutelati dall’AGCM, un tema da approfondire in classe

La partecipazione al webgame garantirà agli studenti una buona preparazione sui diritti dei consumatori, un argomento di grande attualità e utile nella vita quotidiana. I principali diritti dei consumatori sono sei e consistono principalmente in una serie di buone pratiche che qualsiasi operatore dovrebbe rispettare così come sancisce il Codice del Consumo.

Il diritto alla trasparenza, per esempio, deve far sì che le informazioni relative a determinati prodotti siano esaurienti e vere. Il diritto di recesso stabilisce che quando non si è completamente soddisfatti di un acquisto effettuato fuori dai locali commerciali si possa cambiare idea. Poi c’è il diritto di decidere senza condizionamenti, cioè fare in modo che le scelte dei consumatori non risentano di condizionamenti esterni, e il più comune diritto alla garanzia, che insorge qualora il consumatore si accorga di aver acquistato un prodotto difettoso o non corrispondente all’uso dichiarato.

È molto importante poi che le clausole presenti in un contratto non portino svantaggi e squilibri ai danni del consumatore: questo è il diritto a clausole non vessatorie. Infine, per tutte quelle vendite di cui non abbiamo contezza visiva di ciò che acquistiamo, come le vendite per telefono, l’AGCM stabilisce che il consumatore debba essere messo nelle condizioni di poter decidere in modo consapevole: in questo caso parliamo di diritto a condizioni chiare nel teleselling.