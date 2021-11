PON Reti locali e wireless, nuova scadenza e pubblicazione del manuale

Come per il PON Digital Board, anche per l’Avviso per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole il MI ha disposto l’apertura della seconda finestra dello “sportello”, riservata alle istituzioni scolastiche statali non finanziate durante la precedente, la cui scadenza era fissata alle ore 12.00 del 14 settembre 2021.

Ricordiamo che l’avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi, la distribuzione interna dei dati alla massima velocità disponibile. La misura riguarda la realizzazione di reti che possono estendersi a singoli edifici scolastici o ad aggregati di edifici e prevede il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

L’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU) e quella del sistema Informativo Fondi (SIF) predisposta per la trasmissione delle candidature firmate digitalmente resteranno entrambe aperte dalle ore 12.00 del giorno 12 novembre 2021 alle ore 12.00 del giorno 2 dicembre 2021.

Manuale Operativo di Gestione

E’ anche disponibile il Manuale Operativo di Gestione (MOG), utile per supportare le scuole nella compilazione delle Aree del sistema GPU 2014-2020.