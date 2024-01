PON Agenda Sud, avviso per le scuole primarie del Mezzogiorno: scadenza 19 gennaio 2024

PON Agenda Sud, avviso per le scuole primarie del Mezzogiorno: scadenza 19...

Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176, è stato avviato il progetto denominato “Agenda SUD”, rivolto alle scuole statali primarie, secondarie di primo e di secondo grado delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Gli interventi dell’Agenda Sud sono finalizzati a superare i divari territoriali, garantendo pari opportunità di istruzione agli studenti su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è combattere la dispersione scolastica fin dalla scuola primaria, con interventi mirati sulle scuole del Mezzogiorno.

Il progetto avrà durata biennale, dall’anno scolastico 2023/2024 al 2024/2025, ed è finanziato in parte a valere sulle risorse del PNRR, in parte su quelle del PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (di seguito, PON Scuola) e del PN “Scuola e competenze” 2021-2027.

Nell’ambito del progetto, è stato pubblicato un primo avviso rivolto alle scuole primarie del Mezzogiorno per l’a.s. 2023/2024.

L’avviso del 21 novembre scorso ha come scadenza per le adesioni le ore 18 del 19 gennaio 2024.

