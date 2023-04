Il Pornodivo Max Felicitas in cattedra al liceo per parlare di stalking, sexting e malattie sessualmente trasmissibili: è polemica tra i docenti

Il Pornodivo Max Felicitas in cattedra al liceo per parlare di stalking,...

L’aula magna del liceo Alfieri di Torino non è mai stata così piena. Il motivo? Un particolare docente per l’occasione è salito in cattedra: si tratta del porno attore Max Felicitas, nome d’arte per Edoardo Barbares.

Il video che uno studente ha pubblicato su Tik Tok.

L’attore è stato invitato dagli studenti torinesi durante la settimana dell’autogestione. Durante la “lezione” sono stati toccati diversi tempi di rilevanza tra i giovani quali cyberbullismo, stalking, sexting e un focus sulle malattie sessualmente trasmissibili insieme a degli esperti, come la sessuologa Nada Loffredi e Lorenzo Puglisi, avvocato esperto di stalking e revenge porn. Felicitas ha commentato: “I ragazzi erano super entusiasti, il segreto è cercare di porsi al loro livello, mi sento uno di loro. Ho spiegato che durante i rapporti sessuali non è il caso di riprendersi. Bisogna spegnere il telefono e godersi il momento”.

E ha continuato: “Ho spiegato che in ogni città italiana c’è un centro Mst, dove in anonimato e gratuitamente si possono effettuare i vari test sulle malattie: è molto importante controllarsi e fare prevenzione”. E sulla questione dei falsi miti come Only Fans ha aggiunto: ” Essendo in questo settore e conoscendo i miei colleghi posso affermare che le cifre che si sentono sono false. È importante spiegare ai ragazzi che un video messo online poi può diventare dannoso e il gioco non vale la candela”.

I ragazzi non sono estranei all’invito di personaggi a scuola. Infatti, prima dell’attore erano stati invitati anche Paola Caccia, la figlia del procuratore Bruno, il professore di filosofia e divulgatore Matteo Saudino, il chitarrista dei Subsonica Max Casacci.

Le polemiche dei docenti

Se da un lato l’evento è stato accolto con entusiasmo da parte degli studenti, dall’altro non sono mancate le critiche dei docenti. Infatti, secondo quanto riportato dalla Stampa, a scuola una lettera di una docente che ha contestato l’incontro ha dato il via alla contestazione. Altri docenti si sono uniti alla polemica e hanno puntato il dito contro la dirigente scolastica, Paola De Faveri, per aver dato il permesso. La contestazione si basa sul fatto che a parlare di sessualità sia stato Barbares, un attore hard e, a loro avviso, un modello da non seguire.

Dopo l’invio della lettera alla stessa dirigente, quest’ultima ha convocato un collegio docenti e un consiglio di istituto per cercare di fare chiarezza sull’accaduto. Alcuni studenti hanno commentato: “Vedremo quello che succederà domani al Collegio docenti, ma siamo pronti a rispondere. Inoltre ci è giunta voce che i professori vogliano chiedere di imporre l’autorizzazione agli ospiti che verranno invitati alle prossime autogestioni. Non esiste al mondo che venga istituita una pratica del genere. Tanto varrebbe, a questo punto, vietare le autogestioni”.