Porta a Porta riparte parlando di scuola, la Ministra Azzolina sarà ospite

Riparte stasera la trasmissione televisiva Porta a Porta condotta da Bruno Vespa, presente negli studi televisivi della Rai la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Il tema della serata sarà la prossima riapertura delle scuole per 8 milioni di studenti.

Porta a Porta al Liceo da Vinci di Reggio Calabria

Stasera, martedì 8 Settembre, alle 23:20 su Rai 1 riaprirà i battenti la trasmissione televisiva “Porta a Porta“, condotta magistralmente da Bruno Vespa che innaugurerà la nuova edizione 2020/2021 in cui si celebrerà il 25° anniversario del noto programma di politica e attualità, che è stato ribattezzato la terza “Camera” del Parlamento.

Abbiamo avuto modo di seguire la troupe televisiva di Porta a Porta, presente lunedì 7 settembre al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria. La Dirigente scolastica Giusi Princi del noto Liceo reggino ha fatto gli onori di casa ed ha presentato lo straordinario lavoro fatto in questi mesi per garantire una riapertura delle attività didattiche in piena sicurezza. La giornalista Giancarla Rondinelli, inviata a Reggio Calabria dalla redazione di Porta a Porta ha realizzato le immagini al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, incontrando la Preside Princi ma anche gli studenti, i docenti, il personale scolastico e i genitori che sono stati intervistati.

Test sierologici a tutti i docenti

Per la riapertura delle scuole, la Dirigente scolastica del Liceo Scientifico da Vinci di Reggio Calabria ha fatto immediatamente un protocollo di intesa con l’ASP per garantire i test sierologici a tutti i docenti e personale Ata del Liceo, utilizzando degli appositi locali di un plesso della scuola non adibito per le attività didattiche dell’anno scolastico 2020/2021. Successivamente tale protocollo è stato applicato a tantissime altre scuole della provincia con la soddisfazione dei Dirigenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale e della stessa Dirigente scolastica Princi che ne è stata l’ispiratrice.

Ministra Azzolina chiamata a rispondere

Per il conduttore di Porta a Porta, il noto giornalista Bruno Vespa, la ripartenza della scuola è esigenza primaria e sarà un passaggio molto importante. Per questo il primo ospite della famosa trasmissione televisiva sarà il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. La Ministra pentastellata sarà chiamata a rispondere su tante questioni che sono oggetto di polemica politica. La questione dei banchi monoposto, delle famose postazioni a rotelle, delle quasi certe 250 mila supplenze, delle graduatorie provinciali per le supplenze piene di errori, sono solo alcuni degli argomenti che Vespa tratterà insieme alla Ministra Azzolina.

Durante la trasmissione ci saranno i servizi riguardanti alcune scuole del territorio nazionale, tra cui il Liceo da Vinci di Reggio Calabria, che si stanno preparando alla tanto attesa riapertura delle scuole.