Porta una pistola a scuola: arrestato 18enne a Roma dopo la denuncia delle professoresse

Il 1° ottobre, gli agenti del Commissariato di Ladispoli hanno ricevuto una segnalazione riguardante un grave episodio accaduto in un istituto paritario di Roma. Un giovane di 18 anni, frequentante la scuola, è stato visto portare con sé una pistola.

Secondo quanto riportano i giornali locali, l’allarme è stato dato da due professoresse, dopo che un’alunna aveva riferito di aver visto un compagno di classe maneggiare una rivoltella, raccontando che l’arma sarebbe stata trovata per strada, all’interno di un bidone della spazzatura.

Il giovane, residente a Bracciano con la sua famiglia, è stato prontamente individuato. La squadra di Polizia Giudiziaria ha deciso di agire immediatamente, vista la gravità della situazione e la potenziale pericolosità dell’arma. È stata quindi disposta una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del ragazzo a Bracciano.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto una rivoltella Mondial 357 con due bossoli esplosi all’interno, confermando che l’arma era autentica. Il padre del giovane, che era al corrente della presenza illegale della pistola in casa, è stato denunciato a piede libero. Il ragazzo, invece, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.

Le indagini successive hanno rivelato che l’arma apparteneva a una persona anziana deceduta. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti, con esami balistici volti a chiarire se la pistola sia stata utilizzata in altri episodi illeciti.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione potesse degenerare, ma restano ancora molti punti da chiarire su come il giovane sia entrato in possesso dell’arma e se questa sia stata impiegata per altri scopi criminosi.