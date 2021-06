Posti vacanti docenti 2021, mai così tanti: l’elenco completo per classi di concorso e province. Cattedre libere pure al Sud

Come tutti gli anni, dopo i trasferimenti del personale docente, pubblicati lunedì 7 giugno, diventa importante capire quali, quanti e dove i posti residui sono rimasti vuoti: in ballo, a breve, vi saranno infatti le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, seppure con vincoli maggiori, per il personale di ruolo. Successivamente, toccherà ad immissioni in ruolo (anche se al momento non se ne prevedono oltre le 30-40 mila, con un incremento minimale grazie alle Gps) ed infine le supplenze annuali fino al 31 agosto 2022.

Disponibilità altissima: 27 mila posti in più del 2020

Quest’anno, tra l’altro, dopo i 47.230 movimenti effettuati – di cui oltre 10 mila attraverso passaggi di cattedra, di ruolo o da sostegno su materia – diventa ufficiale l’alto numero di posti vacanti: ben 112.691, come riferito dalla Cisl Scuola guidata da Maddalena Gissi. Il numero è altissimo: basti pensare che nel 2020 si fermavano a 85 mila.

Sempre la Cisl Scuola ha fornito un interessantissimo quadro numerico, a livello analitico, delle disponibilità di posti che residuano dopo la mobilità, distintamente per grado di scuola, per provincia e per tipologia.

Ogni docente interessato, anche precario, è bene che verifichi le classi di concorso della provincia dove lavora o dove potrebbe chiedere di essere collocato.

In ogni provincia il quadro cambia

Il quadro numerico, infatti, cambia pesantemente con la classe di concorso, il ciclo scolastico e la provincia: vi sono province, anche del Sud, dove ad esempio la disponibilità è altissima. Altre, al contrario, è ridotta al lumicino.

Un discorso a parte merita invece il Sostegno: su oltre 30 mila cattedre libere di sostegno, ben il 62,7% è collocato al Nord, con punte che arrivano quasi al 70% nella primaria. Sono pochissimi, invece, i posti di sostegno liberi nel Meridione e nelle maggiori Isole.

I prospetti da consultare

Riportiamo i prospetti della Cisl Scuola che illustrano in dettaglio la tipologia dei movimenti effettuati, distintamente per ordine e grado di scuola, proponendo anche un raffronto con le risultanze dell’anno precedente:

Esiti_mobilita-2021.pdf211 K

INFANZIA_mobilita__202122_-_Posti_disponibili_dopo_i_movimenti.pdf108 K

PRIMARIA_mobilita_202122_-_Posti_disponibili_dopo_i_movimenti.pdf222 K

I_GRADO_POSTO_COMUNE_mobilita_202122_-_Posti_disponibili_dopo_i_movimenti.pdf237 K

I_GRADO_SOSTEGNO_mobilita_202122_-_Posti_disponibili_dopo_i_movimenti.pdf234 K

II_GRADO_POSTO_COMUNE_mobilita_202122_-_Posti_disponibili_dopo_i_movimenti.pdf334 K

II_GRADO_SOSTEGNO_mobilita_202122_-_Posti_disponibili_dopo_i_movimenti.pdf239 K