Precari del Concorso PNRR 2023 in piazza: “Semplici numeri in graduatoria in balia di enti privati”

Precari del Concorso PNRR 2023 in piazza: “Semplici numeri in graduatoria in...

La FLC CGIL scende in campo al fianco dei docenti precari che hanno partecipato al Concorso PNRR 2023. Il 27 settembre, alle 16:00, si terrà una giornata di mobilitazione nazionale, durante la quale gli insegnanti manifesteranno davanti agli Uffici Scolastici Regionali di diverse città italiane. A Roma, la FLC CGIL Lazio sarà presente presso l’USR Lazio, in via Frangipane 41, per sostenere i docenti che, nonostante abbiano superato le prove concorsuali, si trovano ancora esclusi dalle graduatorie e privi di certezze lavorative.

Secondo quanto affermato da Flc Cgil di Roma e del Lazio in una nota, la mobilitazione nasce dall’esigenza di ottenere il riconoscimento delle competenze acquisite dai candidati che hanno superato il concorso, chiedendo trasparenza nelle graduatorie e un futuro lavorativo stabile. La protesta non si ferma solo alla richiesta di pubblicazione delle graduatorie di merito, ma vuole porre l’attenzione sul bisogno di un sistema di reclutamento più equo e dignitoso. Docenti e sindacati denunciano l’opacità delle procedure attuali, che spesso li vedono trattati come semplici numeri in balia di enti privati.