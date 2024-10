Precari idonei 2020, una storia infinita: “Siamo delusi da questo Governo”

Il gruppo Precari storici uniti per il ruolo – Idonei straordinario d.d. 510/2020 desidera ringraziare pubblicamente l’On. Irene Manzi (PD) per averci dato ascolto e per aver proposto una interrogazione parlamentare sulla mancata immissione in ruolo dei docenti precari risultati idonei nel concorso di cui al D.D. 510/2024. Ringraziamo inoltre la consigliera regionale del Molise Micaela Fanelli (PD) per aver sposato la nostra causa e per essere stata la nostra intermediaria con l’onorevole.

In data 25.9.24 l’onorevole Manzi nel corso di una Question time alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati, con interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha chiesto spiegazioni al governo sulla situazione di grave incertezza in cui vengono a trovarsi i citati docenti che da quest’anno sono stati esclusi dalle immissioni in ruolo. Ha evidenziato come gli stessi sono risultati idonei, inseriti nella graduatoria di merito, con una procedura concorsuale molto selettiva, svolta in piena pandemia, e bandita proprio con l’obbiettivo di stabilizzare i docenti precari. Attualmente si trovano in una condizione differenziata rispetto a coloro che sono risultati idonei con il concorso ordinario, le cui graduatorie sono state rese ad esaurimento.



Siamo profondamente contrariati ed amareggiati dalla risposta fornita dal Governo nella persona del sottosegretario Paola Frassinetti, la quale ha evidenziato che attualmente non ci sono presupposti per le immissioni in ruolo; dobbiamo prendere atto che manca la volontà politica dell’attuale governo di assumere dalla nostra graduatoria; riteniamo questa scelta profondamente ingiusta e lesiva dei nostri diritti oltre che del principio di parità di trattamento.



Denunciamo infatti che solo nel nostro caso si è deciso di non portare ad esaurimento la graduatoria, mentre per i passati concorsi (2016 e 2018) le graduatorie erano ad esaurimento e per il concorso ordinario 2020 (espletato dopo quello straordinario 2020) è stato disposto l’esaurimento delle graduatorie con successivo provvedimento.

Per questo continueremo la nostra battaglia: difendere i nostri diritti in ogni sede, compresa quella giudiziaria.

Chiediamo che i riflettori non si spengano e che venga dato ulteriore ascolto e sostegno alle nostre ragioni.

Auspichiamo, infine, che il Governo voglia rivedere la propria posizione riconoscendo il nostro diritto all’immissione in ruolo con i prossimi provvedimenti normativi in quanto il precariato nella scuola lede in primis il buon andamento della stessa e quindi il corretto apprendimento degli alunni.



Abbiamo presentato una petizione per rendere ad esaurimento la nostra graduatoria, che può essere

sottoscritta al seguente link: IDONEI IN RUOLO ORA. CONCORSO STRAORDINARIO D​.​D. 510/2020

Maria Carmen Fanelli

Referente del gruppo “Precari storici uniti per il ruolo – idonei straordinario d.d. 510/2020”