Studenti e docenti italiani al Parlamento Europeo per discutere di inclusione scolastica

Il Parlamento Europeo di Bruxelles si prepara a ospitare un incontro speciale il 10 aprile 2025: oltre 300 studenti e docenti, provenienti da 35 scuole di 11 regioni italiane e tre Paesi europei, si riuniranno per un confronto sul valore dell’inclusione scolastica.

L’evento, previsto dalle 18:00 alle 20:00 nella sala József Antall, vedrà i giovani protagonisti assoluti. Dopo un flashmob organizzato davanti al Parlamento per richiamare l’attenzione delle istituzioni europee sul dramma dei migranti e la necessità di strategie comuni per prevenirne le morti in mare, prenderà il via una tavola rotonda su un tema cruciale: l’inclusione nelle scuole è davvero una realtà per tutti?

Gli interventi degli studenti e delle studentesse serviranno a portare testimonianze dirette, confrontandosi con europarlamentari e attivisti per proporre idee concrete e soluzioni efficaci. L’obiettivo è capire se le politiche europee in materia siano davvero all’altezza di una società multiculturale in continua trasformazione.

Nel panel: giovani relatori da Italia e Francia, il dirigente scolastico Alfio Russo da Lampedusa, l’attivista egiziano Remon Karam (in collegamento) e il musicista italo-cinese Yong Di Wang. Modera Alessandro Ienzi, regista e fondatore di Raizes Teatro.

Promosso dal Comitato 3 Ottobre, l’incontro si inserisce nel progetto “Protect people not borders – Storie di confine”, sostenuto da Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo e Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. “Vogliamo dare spazio alle voci dei ragazzi – dichiara il presidente Tareke Brhane – e farli crescere come cittadini consapevoli dei diritti e dell’inclusione.”