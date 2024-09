Precari in piazza il 12 ottobre, ma perché mancano i sindacati?

Il 12 ottobre ci sarà una manifestazione dei precari della scuola.

Abbiamo visto i promotori e chi ha aderito ma con grande sorpresa non abbiamo trovato i sindacati rappresentativi di categoria e cioè la Flc Cgil, la Cisl Scuola, la Uil Scuola, lo SNALS, La Gilda e l’Anief.

Mi auguro che gli organizzatori si siano rivolti a questi sindacati e abbiano chiesto di partecipare alla manifestazione; se non l’ hanno fatto hanno commesso un grave errore oltre che politico anche strategico compromettendo la riuscita stessa della manifestazione.

Ho sempre consigliato di interloquire in primis con i sindacati di categoria, quelli rappresentativi, che si siedono ai tavoli al MIM e che conoscono gli strumenti della mediazione.

Detto questo permettetemi un’osservazione dettata dal pessimismo della ragione direi della realtà e in ogni caso credo che per non sconfinare nell’utopia o peggio nel velleitarismo bisogna sempre fare i conti con la realtà.

Gli insegnanti precari e di ruolo sono allergici a ogni forma di lotta e di dissenso dalle manifestazioni agli scioperi, anzi gli insegnanti sono quelli che si vantano, quando c’è uno sciopero, di non aver scioperato, non scioperano i docenti di ruolo e i precari che in occasione degli scioperi diconoche i precari non possono scioperare.

Per loro la lotta inizia e finisce lamentandosi sui social cosa che ovviamente non serve a NULLA.

Hanno scambiato la piazza virtuale per quella reale. Io temo e l’ho detto più volte che la condizione degli insegnanti con il tempo peggiorerà e certi diritti sindacali conquistati dalle generazioni precedenti si perderanno anche perché gli insegnanti non sanno cosa sia lottare per un diritto collettivo, avvertono il problema solo quando è il loro personalissimo problema.

Non ho molto fiducia negli insegnati anche perché non avvertono che il loro lavoro sta inesorabilmente cambiando, sarà sempre meno una professione e sempre più un impiego, sarà sempre più burocratico e sempre meno pagato, sarà sempre più precario e con sempre meno tutele contrattuali.



Libero Tassella (Scuola Bene Comune)