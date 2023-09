Premio Giovanni Grillo in ricordo degli internati militari italiani, scadenza 16 dicembre 2023

Premio Giovanni Grillo in ricordo degli internati militari italiani, scadenza 16 dicembre...

La Fondazione Premio Giovanni Grillo, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito, indice per l’anno

scolastico 2023/2024 la nona edizione del Premio Giovanni Grillo, in ricordo degli internati militari italiani.

Il bando di Concorso di questa edizione ha come titolo: “MEMORIA: bene comune della nazione e fulcro di un rinnovato impegno sociale” ed è indirizzato agli studenti degli istituti di I e II grado.

Scopo del concorso di quest’anno è la riflessione ispirata all’articolo 52 della Costituzione che, da un lato esalta il sacro dovere del singolo, indipendentemente dal genere, dall’età e dalla formazione militare, di impegnarsi socialmente in difesa della Patria (quindi delle sue istituzioni, del suo ordinamento repubblicano, dei suoi valori fondanti), e dall’altro conferisce alle Forze Armate una solida base democratica.

Gli studenti partecipanti potranno presentare i lavori individuali o di gruppo entro e non oltre il 16 dicembre 2023, in formato digitale, al seguente indirizzi di posta elettronica: [email protected].

