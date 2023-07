Premio Inge Feltrinelli 2023: una categoria è dedicata a studenti che producono podcast sulla difesa dei diritti umani

Proseguendo nel solco tracciato da una prima edizione che ha coinvolto 60 scrittrici, 20 giornaliste e 25 scuole secondarie di secondo grado per sostenere la cultura e la parola come veicolo di consapevolezza, promozione e difesa dei diritti, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Gruppo Feltrinelli hanno presentato la seconda edizione del “Premio Inge Feltrinelli. Raccontare il mondo, difendere i diritti”.

Il riconoscimento – nato lo scorso anno in onore di Inge Schönthal Feltrinelli e del suo impegno per una cultura libera e senza muri – si rivolge per il secondo anno consecutivo a chi, attraverso libri, inchieste e podcast, intende impegnarsi in prima persona nella lotta per la promozione dei diritti e nella denuncia di ingiustizie e discriminazioni.

La scadenza per le candidature dei ragazzi

Anche quest’anno il Premio Inge Feltrinelli volge lo sguardo ai ragazzi delle scuole secondarie superiori, dando loro la possibilità di candidarsi, entro il 20 novembre 2023, alla categoria a loro dedicata: Voci di frontiera.

Il compito delle classi partecipanti è la produzione di un’idea progettuale per la realizzazione di una breve serie di podcast (3 episodi) che mette al centro la tutela dei diritti da difendere e promuovere anche nel contesto di Paesi e istituzioni liberali con l’obiettivo di raccontare tematiche complesse – come quelle dei diritti umani – attraverso la parola, le voci e i suoni, utilizzando un linguaggio semplice e immediato, senza rinunciare all’approfondimento.

Le altre categorie

Storie di riscatto e Sguardi di denuncia sono le altre due categorie, rispettivamente dedicate a libri di fiction, non fiction e letteratura per l’infanzia scritti da autrici femminili e inchieste giornalistiche che mettano al centro la violazione dei diritti fondamentali della persona.

Ultima tappa di questo percorso tra i libri e le storie, che si avvale della collaborazione dei tre soci promotori BookCity, AIE e Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri, sarà l’8 marzo 2024, quando presso la sede della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli sarà ospitata la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Inge Feltrinelli.

A selezionare i progetti vincitori una Giuria Internazionale d’eccezione composta da scrittrici, scrittori, giornalisti e giornaliste, tra cui: Burhan Sonmez, Jorge Herralde, Cristoph Ransmayr, Ezio Mauro, Simonetta Fiori, Lucia Annunziata, Riccardo Noury e Franco Lorenzoni. Per maggiori informazioni visitare il sito premioingefeltrinelli.it