Premio Piaget, una carriera per la pace, insignito il dirigente scolastico Giuseppe Adernò

Il dirigente scolastico Giuseppe Adernò, collaboratore della Tecnica della Scuola da molti anni, è stato insignito del Premio “E.I.P. Jean Piaget” alla carriera 2022 nell’ambito del 50° Concorso Nazionale 1972-2022, per avere fatto della Scuola uno Strumento di Pace. Un riconoscimento di estremo valore, in special modo in questi mesi bui di conflitto alle porte dell’Europa.

La premiazione avverrà a Roma il 3 dicembre 2022 presso l’Aula Magna dell’Università LUMSA.

Motivazione del Premio

“Figura esemplare per la cultura, la professionalità, la versatilità, la creatività manifestata in una vita ricchissima di iniziative di rilievo locale e nazionale, volte a promuovere partecipazione, pace, democrazia nel mondo studentesco, professionale dei docenti e dei dirigenti, in scuole statali e paritarie, nel giornalismo, nell’editoria, assumendo incarichi di servizio e di organizzazione di reti di partecipazione, in termini di umile disponibilità a farsi carico di ciò che ritenesse buono o riducibile al bene, nel mondo della scuola e della società civile. I molti riconoscimenti di alto livello che ha ricevuto dalle massime istituzioni del Paese, sono la testimonianza di una personalità che fa onore alla scuola e alla società italiana.