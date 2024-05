Premio “Storie di alternanza”, al via le iscrizioni: c’è tempo fino all’11 ottobre 2024

Premio “Storie di alternanza”, al via le iscrizioni: c’è tempo fino all’11...

Il Sistema delle Camere di Commercio italiane, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha lanciato il Premio “Storie di Alternanza” nel 2017. L’iniziativa ha coinvolto quasi 2.500 istituzioni scolastiche, 35.000 studenti e molte imprese in 6 edizioni precedenti. Il Premio valorizza le esperienze di qualità di alternanza tra istituti formativi, studenti e imprese ospitanti.

La VII^ edizione del Premio valorizza non solo le esperienze di qualità realizzate in PCTO, tirocinio curriculare o apprendistato, ma anche le competenze acquisite in tutti questi contesti formativi.

Il Premio prevede 4 categorie in gara: Istituti tecnici, Istituti professionali, Licei e Istituti Tecnologici Superiori.

Il Premio prevede due livelli di partecipazione: territoriale e nazionale. L’ammontare complessivo dei premi nazionali è di € 20.000. La premiazione nazionale dei vincitori avverrà nell’ambito della manifestazione Job&Orienta a Verona nel 2024.

Le iscrizioni per la partecipazione alla 7^ Edizione del Premio sono aperte e si chiuderanno l’11 ottobre 2024. I partecipanti ammessi alle selezioni territoriali e quindi alla selezione nazionale riceveranno un attestato di partecipazione.

Per informazioni aggiornate sulle Camere di Commercio aderenti all’iniziativa, sulle modalità di partecipazione e sul Regolamento del Premio, si invita a consultare il sito www.storiedialternanza.it.