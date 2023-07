Premio Strega: vittoria postuma per Ada d’Adamo con “Come d’aria”, un libro sulla disabilità e le difficoltà nella scuola e nella sanità

Come abbiamo annunciato, la scrittrice recentemente scomparsa Ada D’Adamo, col romanzo “Come d’aria”, Elliot Editore, ha vinto la 77esima edizione del Premio Strega 2023 con 185 voti.

Il premio, come spiega Il Corriere della Sera, è andato alla scrittrice scomparsa lo scorso 1° aprile, a soli 55 anni, due giorni dopo l’annuncio della sua inclusione nella dozzina semifinalista dello Strega.

“Come d’aria”: i temi toccati

Il libro premiato, romanzo d’esordio dell’autrice dopo una lunga attività da saggista, narra la storia di due donne: Daria, disabile dalla nascita per una malattia cerebrale, e Ada, sua madre, che la assiste. Il racconto è autobiografico.

L’obiettivo della scrittrice scomparsa era prima di tutto raccontare le difficoltà, i disagi, le peripezie dei genitori con figli disabili. Ma indirettamente è divenuto un attacco a quel che non funziona nella scuola, nell’assistenza sanitaria, nel mancato sostegno alle madri in difficoltà. “Volevo dare il senso di quello che può essere lo smarrimento totale, assoluto, che vivi in quel momento”, aveva raccontato a febbraio.

La scrittrice parla di temi forti, come l’aborto, la vita, la morte: Ada scrive a sua figlia. Scrive e le confessa che se avesse saputo della grave disfunzione del feto avrebbe scelto di abortire. “Sei Daria. Sei D’aria. L’apostrofo ti trasforma in sostanza lieve e impalpabile”, questo l’incipit del libro.

La trama

Ecco la trama, come scritto da Hoepli: “Daria è la figlia, il cui destino è segnato sin dalla nascita da una mancata diagnosi. Ada è la madre, che sulla soglia dei cinquant’anni scopre di essersi ammalata. Questa scoperta diventa occasione per lei di rivolgersi direttamente alla figlia e raccontare la loro storia. Tutto passa attraverso i corpi di Ada e Daria: fatiche quotidiane, rabbia, segreti, ma anche gioie inaspettate e momenti di infinita tenerezza. Le parole attraversano il tempo, in un costante intreccio tra passato e presente. Un racconto di straordinaria forza e verità, in cui ogni istante vissuto è offerto al lettore come un dono”.

“Come d’aria” aveva già vinto lo Strega Off 2023 e il Premio Strega Giovani, assegnato dai lettori delle scuole. La giuria era composta da ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni di 91 scuole in Italia e all’estero. A ritirare il premio era stato Alfredo Favi, marito di Ada.