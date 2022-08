Prestiti INPS: disponibile il simulatore senza PIN

I dipendenti pubblici, personale scolastico compreso, hanno l’opportunità di richiedere all’INPS piccoli prestiti o prestiti pluriennali.

Il piccolo prestito, in particolare, si può richiedere utilizzando il Self Srvice di NoiPA.

Ora, tramite il nuovo “Simulatore senza PIN“, è possibile fare una simulazione sul sito dell’INPS, per orientarsi sul tipo di prestito e sull’importo minimo/massimo che si può richiedere alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, anche in base alla propria rata di restituzione ideale.



L’utente ha a disposizione tre differenti simulazioni di preventivo.

Simulazione prestito

Calcola l’importo minimo e massimo: è sufficiente inserire lo stipendio lordo e la data di nascita per visualizzare in pochi secondi le tipologie di prestito e di durata disponibili in base ai dati inseriti.

Simulazione per rata ideale

Oltre allo stipendio lordo e alla data di nascita, si può indicare la rata mensile ideale per visualizzare le diverse proposte di prestito (per tipo e durata) e l’importo massimo finanziabile in funzione delle proprie possibilità.

Simulazione per importo specifico

Oltre allo stipendio lordo e alla data di nascita, si può indicare l’importo di cui si ha bisogno, per visualizzare in pochi secondi le diverse tipologie di prestito e di durata disponibili.