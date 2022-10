Presunta aggressione prof a Bari, la ds smentisce la versione: “Non è andata così, dal docente atteggiamenti non corretti verso l’alunna”

Si tinge di giallo la vicenda del professore di Bari che ha affermato di essere stato aggredito da due persone che hanno fatto irruzione in classe e hanno colpito il docente reo di aver messo una nota a un’alunna. Secondo quanto dichiarato all’Ansa dalla dirigente dell’Istituto Majorana Paola Petruzzelli, la vicenda non si è svolta come raccontato dal professore. Quest’ultimo avrebbe avuto “atteggiamenti non corretti e non consoni ad un docente”.

La dirigente non si è voluta sbilanciare poiché ci sono delle indagini in corso, ma ha comunque detto di aver ascoltato le alunne, smentendo il professore di Diritto ed Economia. Peraltro, sempre Petruzzelli afferma che i genitori della ragazza hanno fatto una denuncia ai carabinieri. Dal 23 settembre, in seguito alla presunta aggressione, l’insegnante non ha ancora fatto rientro a scuola.