Prima giornata nazionale della cura: migliaia di studenti e docenti fuori dalle aule [INTERVISTA]

Il Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi, la Rete Nazionale delle Scuole di Pace e numerose altre organizzazioni promuovono per giovedì 1 marzo la prima la prima giornata nazionale della cura della vita delle persone e del pianeta. Nel parliamo con il direttore della Rete, Flavio Lotti.

In 112 città di 19 regioni, migliaia di studenti e insegnanti usciranno dalle loro scuole (132 in totale) per andare a conoscere e ringraziare le persone che si prendono cura di noi e degli altri: chi lavora al pronto soccorso, chi dona il sangue, chi si prende cura degli impoveriti, delle donne vittime di violenza, dei malati oncologici, degli anziani, dei non vedenti, chi accoglie profughi, rifugiati e immigrati, chi si prende cura della città, del quartiere, dell’informazione, della giustizia, della pulizia urbana o degli animali…

Alcuni studenti e insegnanti faranno inoltre esperienza diretta di cura degli altri o dell’ambiente. Altri ancora costruiranno la mappa della città della cura andando a scoprire e “illuminare” le persone, le pratiche e i luoghi di cura del territorio che contribuiscono al nostro ben-essere personale e collettivo.

I partecipanti alla Giornata promuoveranno la cultura della cura raccontando in tempo reale, sui social network, gli incontri, le cose viste e sentite, amplificando così le voci e le storie delle persone incontrate, le loro attività e le loro idee sulla cura #iohocura.

La Giornata della Cura della vita delle persone e del pianeta è promossa in occasione dell’Equal Care Day, una iniziativa avviata nel 2016 da una rete tedesca di persone e associazioni che vuole promuovere la rivalutazione e un’equa ripartizione dei lavori di cura nella nostra società.

Il Simbolo della Giornata



Simbolo della Giornata della Cura è una ciotola donata dai Piccoli Ceramisti di Scomigo a Papa Francesco nell’incontro delle Scuole di Pace dello scorso 28 novembre.

La ciotola è un contenitore essenziale che serve per contenere il cibo o l’acqua, due beni essenziali della vita. La ciotola accoglie e dona, può essere usata per “servirsi” o per “servire”, per prendersi cura di sé e degli altri. La ciotola è stata realizzata da Sara Dall’Antonia in porcellana. Cotta a 1.300° per impreziosire la materia e renderla più resistente, ha la caratteristica di essere concentrica, alludendo alla perfezione e all’abbraccio fraterno, ma con un bordo increspato segno dell’imperfezione umana.

Dal 1 marzo al 21 maggio 2023



La Giornata Nazionale della Cura del 1 Marzo è parte di un programma nazionale di educazione civica che si concluderà domenica 21 maggio 2023 con la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità intitolata “Trasformiamo il futuro”.

Tutte le info, il manifesto dell’iniziativa, le 132 scuole partecipanti e l’elenco delle città 112 città oltre che il dettaglio di tutte le attività che saranno realizzate dalle scuole, sono riperibili al link http://www.perlapace.it/iniziative-113-citta/