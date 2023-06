Prima prova esame maturità 2023, i commenti sui social: “traccia su Moravia, anche se non si arriva a finire i programmi”

Finalmente il countdown per l’inizio degli esami di Stato 2023 è terminato. Alle ore 8.30 di mercoledì 21 giugno i maturandi hanno letto finalmente le tracce della maturità. Come abbiamo già riportato, tra gli autori scelti ci sono Quasimodo, Moravia, ma anche Oriana Fallaci, Piero Angela e Federico Chabod.

Sui vari social, come era facilmente prevedibile, sono stati tanti i commenti alle tracce, soprattutto su Twitter, in cui in tendenza ci sono gli hashtag #Moravia, #Maturità2023, #OrianaFallaci, #PieroAngela.

Tra i vari commenti, ne riportiamo qualcuno sulla questione della scelta di autori contemporanei. Un’utente scrive: “immaginano gli studenti che si trovano Quasimodo e Moravia quando neanche la metà di loro arriva a farli o si fanno con superficialità a causa del programma vastissimo, si dovrebbe parlare più di questo che non si riesce MAI a finire il programma d’italiano”. E sempre sulla polemica dei programmi, un altro utente scrive: “Mi chiedo come faccia il ministero a far uscire questi autori quando si sa che nella maggior parte dei casi è già una fortuna se si arriva a Pirandello”.

E alcuni studenti commentano: “ho appena visto le tracce che sono uscite, fossero capitate l’anno scorso avrei scritto solo il nome mio sul compito”. E ancora: “Quando vedo le tracce che sono uscite alla prima prova ringrazio mia mamma per avermi fatto fare il classico e la mia prof di italiano che, per quanto sia bassa di voti, insegna tutto e tutti bene”.

