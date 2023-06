Piero Angela, “Dieci cose che ho imparato” alla Maturità 2023, il tema tecnico-scientifico

Una delle tre tracce della prima prova d’italiano, per la tipologia B, analisi e scrittura di un testo argomentativo, è “Dieci cose che ho imparato”, il libro-testamento di Piero Angela. Si tratta del tema tecnico-scientifico.

Ecco cosa scrive il divulgatore scientifico, scomparso il 13 agosto del 2022 (tratto da La Repubblica):

“In questo nuovo panorama, ci sono cambiamenti che svettano maggiormente rispetto ad altri. Uno è la diminuzione del costo relativo delle materie prime e della manodopera rispetto al “software”, cioè alla conoscenza, alla creatività. Questo sta succedendo anche in certe produzioni tradizionali, come quella di automobili, ma soprattutto per i prodotti della microelettronica, come telefonini, tablet, computer. Si è calcolato che nel costo di un computer ben il 90% sia rappresentato dal software, cioè dalle prestazioni del cervello. Quindi l’elaborazione mentale sta diventando la materia prima più preziosa. Uno studio della Banca mondiale ha recentemente valutato che 1’80% della ricchezza dei paesi più avanzati è “immateriale”, cioè è rappresentata dal sapere. Ed è questo che fa la vera differenza tra le nazioni”.