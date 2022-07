Primarie in Sicilia, Floridia sconfitta alle urne da Chinnici (Pd): “Capiremo cosa non ha funzionato, ma il M5S in Sicilia c’è”

Barbara Floridia non ce l’ha fatta. A vincere le primarie progressiste in Sicilia è Caterina Chinnici del Pd con 14.552 (44,77%) contro i 10.317 voti (31,74%) della sottosegretaria all’Istruzione del M5S, mentre Claudio Fava ha raccolto 7.547 preferenze (23,22%). A partecipare il 77% di cittadini.

Le primarie erano utili a designare il candidato che concorrerà alle regionali 2022. Caterina Chinnici ha tenuto a ringraziare tutti, compresi i due sfidanti.

Questo il commento di Barbara Floridia sui social:

“È stato un periodo impegnativo. Si è messo di mezzo anche il Covid ma il risultato ottenuto è stato importante. Con più di 10 mila preferenze sono arrivata seconda alle primarie del campo progressista siciliano. I miei più sinceri complimenti a Caterina Chinnici che vince queste primarie, e un grande abbraccio a Claudio Fava che si classifica terzo. È stata una sfida interessante e nuova. Ci sarà tempo di analizzare i dati e capire cosa ha funzionato e cosa no, ma al momento l’unica cosa che mi sento di dire è grazie a tutti quelli che ci hanno creduto. Grazie a chi mi ha supportato in questi giorni. Grazie a Giuseppe Conte per aver puntato su di me. Grazie a Nuccio Di Paola che non mi ha lasciata mai sola e grazie di cuore a tutti i portavoce e alla comunità del Movimento per avere contribuito ad ottenere questo risultato. Grazie a tutti i siciliani che mi hanno votata.

Un dato è evidente con i 10.317 voti che ho preso, il Movimento in Sicilia c’è e partecipa. Continuerò sempre a lavorare con onestà e rigore affinché questo amore non venga disperso, sottolinea. “E la coalizione, Caterina lo sai non è comoda per nessuno” parafrasando il maestro Francesco De Gregori. Ma questa è un’altra storia: oggi si festeggia la vittoria e l’unità di una coalizione che si è cementata negli anni a sala d’Ercole grazie a un lavoro di mediazione paziente e costante. Domani è un altro giorno”.