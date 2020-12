“Primula” vaccino, Arcuri: disponibile tra il 12 e il 15 gennaio

Il vaccino anti Covid, simboleggato dalla primula, come da progetto di Stefano Boeri e del suo team a rappresentare la rinascita e l’uscita da un lungo inverno, sarà disponibile nella sua prima dose già a metà gennaio. Data possibile potrebbe essere quella tra il 12 e il 15 gennaio.

Lo dichiara il commissario Domenico Arcuri ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa. E rassicura: “Non perderemo neanche un’ora.”

“Abbiamo risolto la questione degli accessori necessari alla somministrazione;” continua il commissario, “e abbiamo lanciato la call come sorta di chiamata alle armi per medici e infermieri, affinché ci diano una mano.”

Il simbolo della primula

Quanto alla simbologia della primula, il commissario al lancio del progetto di comunicazione ha spiegato:

“Il simbolo della primula sarà disseminato per le nostre piazze e per le nostre strade, così ci ricorderempo non solo dei volti del dolore, di cui non ci dimenticheremo mai, ma anche del fiore, della primula e dei nostri concittadini che potranno uscire insieme da questa tragedia.”

