Prof di motoria va a fare il preparatore atletico in Arabia Saudita: “In una stagione guadagno anni di stipendio a scuola”

Un docente di educazione motoria di un liceo di Bologna ha deciso di andare a lavorare in Arabia Saudita in qualità di preparatore atletico di una squadra di calcio in Saudi Pro League, la Al Kholood, in campo contro la squadra di Cristiano Ronaldo. Lo riporta La Repubblica.

“Amo il mio lavoro da insegnante”

L’uomo, 37 anni, con un passato nelle giovanili del Sassuolo e dello Zola, si è messo in aspettativa. Il motivo di questa decisione? Il fattore economico: “Io ci sono andato anche per una questione economica, visto che in una stagione sportiva puoi guadagnare l’equivalente di 5 anni di stipendio a scuola – spiega il coach – è una bella esperienza e aiuta a stare tranquilli per un po'”.

Nel 2021 il docente ha fatto il concorso per l’insegnamento a Bologna, dopo la laurea magistrale in Scienze motorie ed è entrato di ruolo. “Amo il mio lavoro di insegnante, quando mi alzo la mattina con il pensiero di andare in classe non ho mai un peso sul petto, vengo da un ambiente molto stressante e do grandissimo valore all’importanza della scuola, alla tranquillità. Non lascerò l’insegnamento, sono in aspettativa fino al 31 agosto, solo per un’offerta molto buona potrei lasciare il liceo”.