Professionalità e sacrificio da parte dei precari

Buongiorno, vorrei rispondere alla gentilissima sig.ra Silvia Mari.

Non penso che un concorso straordinario svolto in piena pandemia e con quelle modalità possa misurare effettivamente le competenze dei docenti.

Le vorrei inoltre far presente che alcuni docenti precari stanno lavorando da più di tre anni con professionalità e sacrificio anche in periodi come questi, permettendo lo svolgimento regolare delle lezioni.

Non penso che in questi anni di precariato queste stesse persone, perché di loro si tratta, abbiano arrecato dei danni ai nostri figli ma anzi penso abbiano contribuito alla loro formazione.

Per questi motivi, a mio avviso, questi lavoratori DEVONO essere stabilizzati senza se e senza ma.

Enrico Sorgente

