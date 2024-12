Professore sotto procedimento disciplinare per commento razzista su una studentessa: “extracomunitaria, ci rubate il lavoro”

Un episodio controverso si è verificato negli ultimi giorni di lezione in un istituto superiore di Piacenza, quando un docente, durante un’interrogazione, avrebbe definito una studentessa come “extracomunitaria” e “una di quelle che vengono qui in Italia a rubarci il lavoro”. La frase, che ha lasciato attoniti gli studenti presenti in aula, è stata accolta con disagio, soprattutto dalla diretta interessata, che ha ricevuto il sostegno di alcuni compagni di classe.

La situazione è stata riportata da diverse fonti locali, con la scuola che ha confermato la veridicità dell’accaduto. La dirigenza scolastica ha descritto l’episodio come una “battuta fuori luogo” e ha avviato, come previsto dalla legge, un procedimento disciplinare per ascoltare la versione del professore. L’intento è di chiarire se l’affermazione sia stata dettata da superficialità o da un intento discriminatorio.

Nonostante l’imbarazzo suscitato dall’episodio, non risulta che la famiglia della ragazza abbia presentato denuncia formale. Tuttavia, il caso potrebbe avere ripercussioni significative all’interno dell’istituto, che dovrà gestire il procedimento disciplinare nel rispetto delle normative.