Programma annuale 2024, cosa fare entro il 15 febbraio

Anche quest’anno il Ministero ha disposto la proroga per la predisposzione del programma annuale. Slittano conseguentemente anche le altre scadenze.

Con nota del 21 novembre, il MIM ha infatti spiegato che “tenuto conto del sovraccarico di adempimenti nelle scuole in questo momento dell’anno, dovuto anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle azioni del PNRR, con la presente, in via del tutto eccezionale e d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni“.

Quindi, l’approvazione del documento contabile è avvenuta il 15 gennaio, anziché il 30 novembre.

Entro il 15 febbraio invece i revisori dei conti rendono il parere di regolarità contabile. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche.

Sempre entro il 15 febbraio, il Consiglio d’Istituto delibera in merito all’approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.