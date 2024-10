Programma annuale, assegnate le risorse finanziarie per settembre-dicembre 2024 e gennaio-agosto 2025 [NOTA]

Programma annuale, assegnate le risorse finanziarie per settembre-dicembre 2024 e gennaio-agosto 2025...

Il Ministero ha inviato alle scuole la nota 36704 del 30 settembre 2024, avente ad oggetto “A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventivadel Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025“.

La nota comunica dunque alle Istituzioni scolastiche ed educative statali l’assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 2024, periodo settembre-dicembre

2024), nonché quelle afferenti agli istituti contrattuali che compongono il «Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa» e relative ai compensi per lo svolgimento degli esami di Stato.

Contestualmente, comunica, in via preventiva, le medesime risorse relativamente al periodo gennaio-agosto 2025, che saranno erogate nei limiti dellerisorse iscritte in bilancio a legislazione vigente.

In questo modo le scuole possono avere a disposizione un quadro certo e completo relativamente alla dotazione finanziaria disponibile per l’intero anno scolastico, per consentire una adeguata programmazione delle attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), elaborato da ciascuna scuola.

LA NOTA