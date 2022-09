Programma il Futuro: come insegnare i concetti base dell’informatica e l’educazione all’uso responsabile della tecnologia

Programma il Futuro: come insegnare i concetti base dell’informatica e l’educazione all’uso...

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI), propone per l’a.s. 2022-2023 l’iniziativa “Programma il Futuro”, con l’obiettivo di sviluppare nelle scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento dei concetti scientifici di base dell’informatica e l’educazione all’uso responsabile della tecnologia.

L’iniziativa si articola nella proposta di numerose azioni, rivolte sia agli studenti che ai docenti: attività didattiche di livello base e avanzato, percorsi complementari sul tema della cittadinanza digitale, webinar informativi, spazi di condivisione di buone pratiche e supporto all’insegnamento dell’informatica. Sono previsti, inoltre, un concorso annuale e un evento conclusivo di premiazione agli istituti scolastici.

Per aderire al progetto, acquisite le delibere dei competenti organi collegiali, è necessario effettuare la registrazione sul sito https://programmailfuturo.it. L’iscrizione può essere effettuata da un docente della scuola, referente del progetto e, successivamente, anche da un docente di ciascun consiglio di classe che ha aderito all’iniziativa.

Le attività possono essere calendarizzate dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa.

Al proposito, il MI ricorda due iniziative che possono rappresentare l’occasione per dare avvio alle attività del progetto: