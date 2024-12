Promozione della lettura in classe, aperta la piattaforma per l’inserimento delle istanze: nota MIM

Promozione della lettura in classe, aperta la piattaforma per l’inserimento delle istanze:...

Con circolare n. 3670 del 12 dicembre 2024 il MIM ha comunicato che è aperta la piattaforma per l’inserimento delle istanze per accedere al contributo per l’acquisto di abbonamenti a riviste per l’anno scolastico 2024/2025.

Le scuole interessate potranno presentare la domanda entro le ore 23:59 del 10 marzo 2025 attraverso la piattaforma SIDI.

Ai fini dell’inserimento dell’istanza, i Dirigenti Scolastici o i Referenti di istituti paritari, dopo aver verificato le proprie abilitazioni, potranno accedere nell’area SIDI https://www.istruzione.it/accesso-sidi/ e seguire il percorso Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Monitoraggio e rendicontazione → Contributo per l’editoria.

Possono essere ammesse al beneficio, le sole spese relative a prodotti editoriali, riconosciuti utili a fini didattici con delibera del Collegio dei docenti, riferite al periodo compreso tra il 2 settembre 2024 e il 10 febbraio 2025.

LA NOTA