Promuovere la cultura della pace in un mondo in guerra: il ruolo attivo della scuola – EDUCAZIONE CIVICA in DIRETTA ore 11,00

E’ arrivato il quarto appuntamento di educazione civica organizzato dalla Tecnica della Scuola per i vostri studenti e le vostre studentesse, oggi, mercoledì 24 gennaio dalle ore 11:00 alle ore 12:00, sul tema “Promuovere la cultura della pace in un mondo in guerra: il ruolo attivo della scuola” (se la tua classe non è ancora iscritta, compila il seguente form).

Ospiti dell’evento:

il direttore del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani e della Rete delle scuole di pace, Flavio Lotti;

la giornalista ed esperta di interventi umanitari e conflitti, cooperatrice internazionale e sviluppo, autrice del volume La Meccanica della Pace, Elena L. Pasquini.

Modererà l’evento il coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace Aluisi Tosolini.

I prossimi incontri

Febbraio 2024 – Cyberbullismo e cittadinanza digitale

Marzo 2024 – Non abbiamo un pianeta B: costruire ed abitare città sostenibili

Aprile 2024 – Costruire la casa comune europea: le elezioni per il Parlamento europeo.

Per prenotare la partecipazione delle classi alle dirette è necessario compilare il seguente form

Le classi che volessero partecipare all’iniziativa, con esperienze didattiche particolarmente significative effettuate negli istituti, su uno dei temi delle sette puntate, e verificare la possibilità di realizzare un servizio da trasmettere nel corso della trasmissione, possono mandare una mail a [email protected], indicando un numero di telefono utile per poter essere ricontattati.

Le classi, invece, che desiderano proporsi per partecipare in studio (o in collegamento video) ad una delle dirette, interagendo con gli ospiti, possono contattare la redazione, inviando una mail a [email protected], inserendo i dati utili (istituto, classe interessata, docente referente e recapito telefonico). La disponibilità per la partecipazione alla diretta è limitata al raggiungimento dei posti possibili.

