Promuovere le discipline STEM: la settimana nazionale delle scienze e della tecnologia

Dal 4 all’11 febbraio, si terrà la prima Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), un’iniziativa volta a sensibilizzare e stimolare l’interesse dei giovani per queste materie cruciali.

Iniziative promosse dal Ministero dell’università e della ricerca

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, insieme agli Atenei e agli Enti di Ricerca, ha organizzato numerose iniziative durante la Settimana STEM, tra cui laboratori, mostre, giornate di studio, incontri e lezioni appositamente pensate per coinvolgere i più giovani.

L’importanza delle discipline STEM per il futuro

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sottolinea l’importanza di queste discipline per il futuro dell’innovazione e del progresso, evidenziando la necessità di figure professionali altamente specializzate e l’importanza di incentivare gli studenti a scegliere queste materie.

Iniziative del Ministero per promuovere le discipline STEM

Il Ministero ha messo in campo diverse iniziative di orientamento e un piano lauree scientifiche per incrementare le iscrizioni, ridurre l’abbandono e favorire l’equilibrio di genere, fornendo agli studenti tutti gli strumenti necessari per coltivare la propria vocazione e talento.

Campagna sociale ‘io sono STEM’

In occasione della Settimana STEM, il Ministero lancia la campagna social “Io sono STEM”, rivolta soprattutto ai giovani, con testimonial d’eccezione del panorama scientifico italiano.

Consultazione degli appuntamenti

Attraverso il portale web del Ministero, è possibile consultare tutti gli appuntamenti organizzati dagli Atenei e dagli Enti di Ricerca per questi sette giorni dedicati all’orientamento e alla promozione delle discipline scientifiche e tecnologiche.