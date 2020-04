Pronti i rimborsi per i mancati viaggi di istruzione

Due senatori di Italia Viva, firmatari dell’emendamento sui rimborsi dei pacchetti turistici, in una nota hanno dichiarato: «I pacchetti turistici acquistati, con particolare riferimento ai viaggi di studio ed alle gite scolastiche annullate, saranno rimborsati o trasformati in voucher grazie ad un emendamento di Italia Viva al decreto Cura Italia. Crediamo sia davvero importante in questo momento di difficoltà economica ristorare subito le famiglie delle spese che avevano anticipato senza mettere in difficoltà il settore turistico, che già deve affrontare una crisi durissima».