Bonus gite, agevolazioni per ISEE inferiore a 15.000 euro: domande entro il 31 maggio

Scadono alle ore 17 di oggi, 31 maggio, i termini per presentare domanda per richiedere le agevolazioni per i viaggi di istruzione per gli studenti delle scuole di secondo grado. Potranno presentare domanda le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro (prima era 5.000).

Con avviso del 24 marzo il Ministero ha fornito tutte le indicazioni.

L’agevolazione sarà riconosciuta nella misura di 150 euro per ogni studente, fino al raggiungimento del numero massimo di beneficiari per ciascuna scuola, seguendo l’ordine cronologico di inoltro delle richieste da parte delle famiglie. Il numero massimo di beneficiari è calcolato tenendo conto delle risorse residue a disposizione di ciascun Istituto.

Le famiglie interessate potranno fare richiesta per l’agevolazione accedendo alla Piattaforma Unica.

Per l’accesso al servizio è richiesta l’autenticazione da parte dell’utente, utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE, CNS e/o eIDAS.

Dopo aver effettuato l’accesso, il genitore o esercente la responsabilità genitoriale può richiedere l’agevolazione cliccando sulla sezione “Servizi”, ambito «Viaggi di istruzione».

Ai fini della lavorazione della domanda, il richiedente deve necessariamente essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, attestante la propria situazione ISEE. La situazione ISEE viene verificata sulla base della DSU aggiornata all’annualità 2024 e, ove non ancora sottoscritta, sulla base della DSU avente validità al 31 dicembre 2023.