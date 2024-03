Prova orale concorso docenti 2024: scuola dell’infanzia e primaria cosa prevede il bando?

Secondo quando indicato dal calendario ministeriale, nella giornata del 12 marzo 2024 si è completata la prova scritta del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno bandito con decreto n° 2576 del 6/12/2023.

Durata prova orale

I candidati che hanno superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 70/100, saranno chiamati ad affrontare una prova orale la cui durata non può superare i 30 minuti, fermo restante la concessione di eventuali tempi aggiuntivi e di ausili previsti dall’articolo 20 della legge quadro 104del 1992 5 febbraio 1992, n. 104.

Procedura orale

La prova orale, della durata di 30 minuti, consiste in un colloquio e in una lezione simulata la cui durata non può superare la metà del tempo complessivo dell’effettiva durata della prova orale.

Colloquio

Il colloquio è volto ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato sulla specifica tipologia di posto per la quale partecipa (infanzia e/o primaria) posto comune o sostegno secondo quando previsto nell’allegato A sia nella parte generale sia nella parte specifica per ordine di scuola.

Lezione simulata

La lezione simulata volta ad accertare la capacità di progettazione didattica efficace – anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

Predisposizione delle domande

Secondo quanto disposto dall’art. 7 comma 5 del bando, le domande disciplinari e le tracce concernenti la lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice. Prima dell’inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all’inizio della prova.

Predisposizione delle tracce

La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata è estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova; fermo restante che qualora il candidato non dovesse essere presente all’ora prevista per l’estrazione, la commissione procede all’estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato per mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Le commissioni predispongono le tracce relative alla lezione simulata in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

Idoneità insegnamento Inglese

La commissione inoltre durante la prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, individuando il livello che consente al candidato di conseguire il titolo di idoneità per l’insegnamento della lingua inglese.

Risultato finale prova orale

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione attraverso il Portale Unico del reclutamento. L’USR che gestisce la procedura ne dà avviso sul proprio sito.