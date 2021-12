Prova orale posto comune infanzia. Quadro di riferimento

Sul sito del Ministero sono stati pubblicati i quadri di riferimento per la valutazione delle prove orali del concorso scuola infanzia e primaria sia per i posti comuni sia per i posti di sostegno.

Quadro di riferimento posto comune scuola infanzia

I candidati che hanno superato la prova scritta del concorso per l’assunzione in ruolo nella scuola dell’infanzia e devono sostenere la prova orale devono dimostrare di possedere competenze:

Di progettazione didattica e di regia pedagogica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

Di riflessività sulla pratica educativa, nelle sue dimensioni relazionali con i bambini e con le famiglie, e culturali inerenti i campi di esperienza;

Relazionali e comunicative nella costruzione di una comunità professionale collaborativa, orientata all’innovazione e alla condivisione di conoscenze.

Durata della prova orale

24 ore prima dell’orario programmato per la propria orale, il candidato affronterà la prova orale che ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Come presentare la proposta didattica

La presentazione della proposta didattica, deve comprendere l’illustrazione delle caratteristiche del contesto educativo e le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute, in riferimento a:

Finalità e obiettivi educativi e didattici;

Saperi e campi di esperienza implicati;

Organizzazione di spazi;

Tempi e materiali;

Strategie nella conduzione dei gruppi e di percorsi differenziati;

Strumenti didattici, con esempi anche di utilizzo pratico delle tecnologie digitali.

Colloquio con la commissione

Nel corso della presentazione la commissione interloquisce con il candidato o la candidata per:

Approfondire i diversi aspetti della progettazione;

Valutare la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue nonché la specifica capacità didattica;

Punteggio prova orale

La commissione giudicatrice assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale. La prova è superata dai candidati e dalle candidate che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.

Criteri di valutazione prova orale

I criteri valutativi della commissione sono suddivisi in quattro ambiti:

Il primo volto a valutare la Competenza di progettazione pedagogico-didattica;

Il secondo volto a valutare l’ Abilità di comprensione e produzione orale in lingua inglese (livello B2 QCER), anche con riferimento alla specifica capacità didattica;

Il terzo volto a valutare le Competenza nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

Il quarto volto a valutare la qualità dell’esposizione nell’interlocuzione con la commissione.

Quadro di riferimento Posto comune infanzia