Prove Invalsi 2023, disponibili i quesiti somministrati alla scuola primaria

Nel mese di maggio si sono svolte le Prove INVALSI nella Scuola Primaria.

Le classi coinvolte sono le seconde e le quinte, che hanno svolto i test su carta.

In seconda primaria si somministrano le Prove di Italiano e di Matematica; gli alunni affrontano inoltre una Prova di Lettura.

In quinta non è prevista la Prova di Lettura per l’Italiano, sono previste però le Prove di Reading e Listening di Inglese.

Dopo lo svolgimento delle Prove, in attesa dei Risultati, l’Invalsi ha pubblicato i fascicoli contenenti i quesiti della Primaria e le relative griglie di correzione e le guide alla lettura.

Seconda primaria

Prova di Italiano

Prova di Matematica

Quinta primaria

Prova di Italiano

Prova di Matematica

Prova di Inglese