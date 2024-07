In seguito a rappresentazioni non corrette degli esiti di Matematica comparse su alcuni organi di stampa, Invalsi riporta i risultati per ciascun grado scolastico e per ciascuna macro-area geografica.

Pur permanendo rilevanti differenze territoriali che provengono da molto lontano – spiega Invalsi – il miglioramento degli esiti del 2024 rispetto al 2023 contribuisce a una loro riduzione, per quanto rimangano necessari ulteriori sforzi e un consolidamento di quanto sin qui realizzato.