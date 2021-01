Prove Invalsi, si cercano osservatori esterni: i bandi regionali. Ma le prove si faranno?

Sono indette le procedure selettive, su base regionale, per il conferimento degli incarichi di osservatore esterno delle rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione relative all’a.s. 2020/2021, nelle classi delle scuole primarie (II e V), secondarie di primo grado (III) e scuole secondarie di secondo grado (II e V).

I primi a svolgere le prove, nel mese di marzo, saranno le classi quinte delle superiori. Al momento la macchina per lo svolgimento delle somministrazioni è partita, ma ci si chiede se tra soli due mesi la situazione emergenziale sarà rientrata e sarà possibile svolgere le prove che, ricordiamo, l’anno scorso sono state sospese a causa del Covid.

Le prove Invalsi, ricordiamo, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

II primaria (prova cartacea)

Italiano: giovedì 6 maggio 2021

Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 6 maggio 2021

Matematica: mercoledì 12 maggio 2021

V primaria (prova cartacea)

Inglese: mercoledì 5 maggio 2021

Italiano: giovedì 6 maggio 2021

Matematica: mercoledì 12 maggio 2021

III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT)

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021

La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 10 aprile 2021 le Classi Campione non possono svolgere prove)

Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021

II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT)

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: martedì 11, giovedì 13, venerdì 14 maggio 2021

La scuola sceglie due giorni tra i tre proposti

Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da lunedì 10 maggio 2021 a venerdì 28 maggio 2021

V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT)

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 marzo 2021

La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti

Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 1° marzo 2021 a mercoledì 31 marzo 2021

Per la scuola primaria (classi II e V) la somministrazione delle prove avverrà in modalità cartacea, per la scuola secondaria di I grado (classi III) e la secondaria di II grado (classi II e V) avverrà in modalità CBT (computer basedtesting).

Requisiti di partecipazione

Possono presentare la propria candidatura i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito dell’indagine OCSE – PISA; docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito dell’indagine IEA-PIRLS, IEA-TIMSS, IEAICCS;

animatori digitali;

docenti con contratto a tempo indeterminato;

docenti con contratto a tempo determinato;

docenti che hanno svolto la funzione di osservatore nelle Rilevazioni degli apprendimenti;

docenti collaboratori del Dirigente Scolastico;

docenti incaricati dello svolgimento di Funzioni Strumentali, con precedenza per quelli incaricati per ambiti di tipo informatico o per lo svolgimento di funzioni attinenti alla valutazione degli apprendimenti;

docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE;

dirigenti scolastici;

dirigenti tecnici.

In ciascuna delle predette categorie sarà data precedenza al personale in servizio rispetto a quello in quiescenza, da non più di tre anni e, a parità di altri elementi, al candidato più giovane.

Sarà possibile, inoltre, individuare gli osservatori tra laureati e diplomati in possesso di competenze informatiche, con preferenza per chi già risulta iscritto nelle graduatorie provinciali o d’istituto.

I soggetti appartenenti a TUTTE le citate categorie devono essere in possesso del profilo di seguito delineato:

a) caratteristiche personali: autorevolezza, affidabilità, capacità di stabilire relazioni positive, né aggressive né servili, con il dirigente scolastico e con il docente;

b) conoscenze: scopi e finalità della rilevazione, protocollo di somministrazione delle prove;

c) abilità: corretto utilizzo di internet, della posta elettronica e uso di base del foglio elettronico.

Funzioni e compiti

L’osservatore esterno svolge le seguenti funzioni:

a) garantisce la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove;

b) limitatamente alla scuola primaria, effettua l’inserimento delle risposte alle prove su apposita maschera elettronica (foglio elettronico) che consegnerà alla segreteria della scuola per il successivo inoltro mediante caricamento sul sito Internet dell’INVALSI;

c) relativamente alle somministrazioni CBT (computer basedtesting) ricorda al personale di segreteria di inserire il Codice Fiscale dell’osservatore nell’apposito campo disponibile nella sezione delle classi campione nell’area della segreteria scolastica.

Compenso

Il compenso previsto è il seguente:

euro 200,00 a classe somministrata di seconda primaria;

euro 350,00 a classe somministrata di quinta primaria e terza secondaria di primo grado;

euro 250,00 a classe somministrata di seconda secondaria di secondo grado;

euro 350,00 a classe somministrata di quinta secondaria di secondo grado.

I bandi regionali

Riportiamo di seguito i bandi dei singoli USR e le relative scadenze per presentare la domanda.

Abruzzo

Bando

Scadenza: 22 gennaio 2021

Basilicata

Bando

Scadenza: 15 gennaio 2021

Calabria

Bando

Scadenza: 20 gennaio 2021

Campania

Bando

Scadenza: 19 gennaio 2021

Emilia Romagna

Bando

Scadenza: 20 gennaio 2021

Friuli Venezia Giulia

Bando

Scadenza: 20 gennaio 2021

Lazio

Bando

Scadenza: 18 gennaio 2021

Liguria

Bando

Scadenza: 15 gennaio 2021

Lombardia

Bando

Scadenza: 17 gennaio 2021

Piemonte

Bando

Scadenza: 15 gennaio 2021

Puglia

Bando

Scadenza: 18 gennaio 2021

Sardegna

Bando

Allegati

Scadenza: 17 gennaio 2021

Sicilia

Bando

Scadenza: 14 dicembre 2020 (SCADUTO)

Toscana

Bando

Scadenza: 21 gennaio 2021

Trento

Bando

Scadenza: 22 gennaio 2021

Veneto